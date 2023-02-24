Laszlo Bartha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Bartha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Bartha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Bartha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Bartha 9 Şubat 1987 tarihinde Komló şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Bartha Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laszlo Bartha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laszlo Bartha'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laszlo Bartha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Bartha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Bartha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Bartha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Ferencváros U17

1 Temmuz 2004 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2005 yılında Ferencváros

3 Mart 2009 yılında Kozármisleny

12 Şubat 2010 yılında Paksi FC

31 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC

27 Ağustos 2021 yılında Kecskemét

18 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

Laszlo Bartha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Bartha şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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