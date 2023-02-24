Laszlo Erdelyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Erdelyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Erdelyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Erdelyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Erdelyi 10 Temmuz 1993 tarihinde Szentendre şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Erdelyi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Laszlo Erdelyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 13 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Laszlo Erdelyi'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laszlo Erdelyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Erdelyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Erdelyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Erdelyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2008 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2010 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd II

2 Ağustos 2013 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2015 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd

27 Temmuz 2016 yılında Soproni VSE

25 Temmuz 2017 yılında ETO FC Győr

14 Şubat 2019 yılında Soroksár

13 Temmuz 2021 yılında Budapesti VSC

1 Temmuz 2022 yılında Balassagyarmat

1 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ekim 2022 yılında Soroksár

Laszlo Erdelyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Erdelyi şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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