Laszlo Lencse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Lencse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Lencse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laszlo Lencse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laszlo Lencse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Lencse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Lencse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Lencse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Lencse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Lencse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Lencse 2 Temmuz 1988 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Lencse Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laszlo Lencse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Laszlo Lencse'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laszlo Lencse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Lencse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Laszlo Lencse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Lencse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2003 yılında Gyirmót Alt.

20 Temmuz 2004 yılında MTK U17

1 Temmuz 2005 yılında MTK U19

22 Şubat 2007 yılında MTK Budapest

8 Şubat 2010 yılında Videoton FC

30 Ağustos 2011 yılında Kecskeméti TE

30 Haziran 2012 yılında Videoton FC

30 Temmuz 2012 yılında Kiryat Shmona

29 Kasım 2012 yılında Videoton FC

31 Ocak 2013 yılında Asteras Tripoli

30 Haziran 2013 yılında Videoton FC

21 Ağustos 2013 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2014 yılında Videoton FC

1 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

9 Şubat 2016 yılında Újpest FC

30 Haziran 2016 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2017 yılında MTK Budapest

26 Ocak 2021 yılında Gyirmót FC

27 Ocak 2022 yılında Haladás

Laszlo Lencse kimdir

Laszlo Lencse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Lencse şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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Laszlo Lencse nereli

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