Laszlo Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Papp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Papp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Papp 9 Ocak 2001 tarihinde Zalaegerszeg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Papp Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V Agency yapmaktadır. Laszlo Papp, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laszlo Papp'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laszlo Papp Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Papp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Papp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Papp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağu 2016 yılında Puskás AFC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2019 yılında Puskás AFC II

14 Ağu 2020 yılında Zalaegerszeg II

1 Ocak 2021 yılında Zalaegerszeg

25 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2023 yılında Zalaegerszeg

Laszlo Papp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Papp şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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