Laszlo Pekar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Pekar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Pekar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Pekar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Pekar 20 Ocak 1993 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Pekar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schultz Levente yapmaktadır. Laszlo Pekar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Laszlo Pekar'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laszlo Pekar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Pekar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Pekar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Pekar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağustos 2008 yılında Kecskemét U17

1 Temmuz 2010 yılında Kecskemét U19

1 Ocak 2011 yılında Kecskeméti TE

18 Temmuz 2014 yılında Nyíregyháza

8 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

28 Temmuz 2017 yılında Nyíregyháza

30 Ocak 2019 yılında Mezőkövesd

28 Temmuz 2020 yılında Vasas FC

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

30 Eylül 2022 yılında Nyíregyháza

Laszlo Pekar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Pekar şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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