Laszlo Racz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Racz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Racz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Racz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Racz 26 Nisan 1995 tarihinde Törökkanizsa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Racz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laszlo Racz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Laszlo Racz'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laszlo Racz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Racz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Racz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Racz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2013 yılında Kaposvár U19

4 Ağustos 2014 yılında Nagyatádi FC

13 Temmuz 2015 yılında SZEOL

2 Temmuz 2019 yılında Pécsi MFC

Laszlo Racz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Racz şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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