Laszlo Talian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Talian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Talian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Talian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Talian 3 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Talian Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Laszlo Talian'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laszlo Talian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Talian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Talian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Talian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nyíregyháza U17

31 Ağustos 2018 yılında Fehérvár U17

22 Ağustos 2019 yılında Nyíregyháza U19

1 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza II

1 Temmuz 2021 yılında Nyíregyháza

Laszlo Talian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Talian şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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