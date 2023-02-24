Laszlo Tamas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Tamas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Tamas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Tamas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Tamas 18 Ocak 1988 tarihinde Gheorgheni şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Tamás László Hunor şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Tamas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laszlo Tamas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Laszlo Tamas'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laszlo Tamas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Tamas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Tamas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Tamas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Pécsi MFC U19

19 Temmuz 2007 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2008 yılında Pécsi MFC U19

1 Temmuz 2008 yılında Szentlőrinc SE

17 Şubat 2012 yılında Kopfing

12 Şubat 2014 yılında Vasas FC

21 Temmuz 2015 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2016 yılında Vasas FC

29 Temmuz 2016 yılında Balmazújváros

1 Temmuz 2018 yılında Haladás

30 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2019 yılında Szolnok

21 Temmuz 2021 yılında Szentlőrinc SE

Laszlo Tamas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Tamas şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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