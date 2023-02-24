Laszlo Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Toth 16 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Toth Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VLS Veszprém futbol takımında oynamaktadır. VLS Veszprém takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Laszlo Toth'nin VLS Veszprém ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laszlo Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laszlo Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2008 yılında Győr Alt.

4 Ağustos 2011 yılında Gyirmót U17

1 Temmuz 2013 yılında Gyirmót II

20 Temmuz 2018 yılında Lipót

22 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

8 Şubat 2023 yılında VLS Veszprém

Laszlo Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Toth şuan VLS Veszprém takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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