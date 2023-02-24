Laszlo Ur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Ur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Ur kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laszlo Ur ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laszlo Ur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Ur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laszlo Ur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Ur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Ur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laszlo Ur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laszlo Ur 5 Mart 1988 tarihinde Nyiregyháza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laszlo Ur Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Laszlo Ur, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Laszlo Ur'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laszlo Ur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laszlo Ur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Laszlo Ur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laszlo Ur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Nyíregyháza

24 Temmuz 2007 yılında Tuzsér SE

31 Aralık 2007 yılında Nyíregyháza

1 Ocak 2009 yılında Balmazújváros

8 Ağustos 2011 yılında Mezőkövesd

23 Şubat 2012 yılında Nyíregyháza

16 Temmuz 2013 yılında Cigánd

13 Temmuz 2016 yılında Nyíregyháza

4 Ağustos 2017 yılında Kaposvár

2 Temmuz 2021 yılında Kazincbarcika

Laszlo Ur kimdir

Laszlo Ur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laszlo Ur şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Laszlo Ur nereli

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