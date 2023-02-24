Laszlo Vingler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Vingler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laszlo Vingler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Laszlo Vingler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Laszlo Vingler 31 Ekim 2005 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Laszlo Vingler Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laszlo Vingler, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Laszlo Vingler'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Laszlo Vingler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Laszlo Vingler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında ETO FC Győr
Laszlo Vingler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Laszlo Vingler şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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