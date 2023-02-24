Laszlo Vingler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laszlo Vingler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Laszlo Vingler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laszlo Vingler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.