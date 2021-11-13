Latalı ne demek, TDK'ya göre Latalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Latalı ne demek? Latalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi latalı kelimesi. Peki latalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre latalı nedir, latalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LATALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Latalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre latalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Latası olan

