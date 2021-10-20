Lateritli ne demek, TDK'ya göre Lateritli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lateritli ne demek? Lateritli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lateritli kelimesi. Peki lateritli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lateritli nedir, lateritli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LATERİTLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lateritli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lateritli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özünde laterit bulunduran

