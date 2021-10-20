20 Ekim 2021 Çarşamba günün spor manşetleri | Beşiktaş'a bir darbe de Lizbon'dan!İstanbul elektrik kesintisi olan yerler! AYEDAŞ 20 Ekim 2021 elektrik kesintisi sorgulamaOtomobil ile TIR çarpıştı! Feci kazada otomobil kağıt gibi büküldü! Korkunç kazada Ersin Arslan öldü20 Ekim 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBEDAŞ elektrik kesintisi İstanbul 20 Ekim 2021Van'da kar sürprizi! Hazırlıksız yakalandılar, yolda mahsur kaldılar!Lateritli ne demek, TDK'ya göre Lateritli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müdür yardımcısından mide bulandıran savunma! "Çok şık ve dikkat çekiciydi, nefsime yenik düştüm"ABD'den Kuzey Kore'ye net tavır! Çok sert uyardı!AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Lateritli ne demek, TDK'ya göre Lateritli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lateritli ne demek, TDK'ya göre Lateritli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lateritli kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lateritli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lateritli nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lateritli kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lateritli ne demek, TDK'ya göre Lateritli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lateritli ne demek? Lateritli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lateritli kelimesi. Peki lateritli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lateritli nedir, lateritli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LATERİTLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lateritli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lateritli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özünde laterit bulunduran

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT