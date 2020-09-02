Bir zamanlar Küstüm Şov programı ile vatandaşların gönlünde yer tutan Latif Doğan bu hafta İbo Show'a konuk oluyor. İzleyici tarafından merak konusu olan Latif Doğan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı ne? Merak ettikleriniz ve daha fazlası haberimizde...

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde beş kardeşli bir ailede dünyaya geldi. Babasını erken yaşta kaybetmesinin ardından kardeşlerine bakabilmek için iş hayatına atıldı. Müzik kariyerine 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalarak başladı. 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra ünlendi Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Akabinde ise bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya gelen Latif Doğan, 53 yaşındadır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Latif Doğan, 1987 yılında Emine Doğan ile evlendi. Doğan'ın bu evlilikten Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı birde oğlu vardır.

EMİNE ABBASOĞLU DOĞAN KİMDİR?

Emine Abbasoğlu Doğan, Adıyaman'da dünyaya geldi. 1987 yılında ise türkücü Latif Doğan, ile hayatını birleştirdi. Evliliklerin ilk yıllarında Emine Doğan, devlet memuru olarak görev yapmış.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Latif Doğan'ın eşi Emine Doğan kimdir? Nereli?

LATİF DOĞAN'IN İNSTAGRAM HESABI NE ?

Latif Doğan'ı Instagram'da latifdogan02 kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Hesaba ulaşmak için tıklayınız.

