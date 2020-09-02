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Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne ?

Şarkıcı Latif Doğan, söylediği şarkılarıyla vatandaşların gönlünde yer tutmuştur. Küstüm albümüyle ve Küstüm Şov programı ile geniş kitlelere ulaşmıştır. Peki Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne ? İşte detaylar...

Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne ?

Küstüm Şov programı ile vatandaşların gönlünde yer tutan Latif Doğan tekrar ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Latif Doğan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. Peki Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne ? Merak ettikleriniz ve daha fazlası haberimizde...

LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan, 29 Nisan  1967 yılında Adıyaman'ın Besni ilçesinde beş kardeşli bir ailede dünyaya geldi. Babasını erken yaşta kaybetmesinin ardından kardeşlerine bakabilmek için iş hayatına atıldı. Müzik kariyerine 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalarak başladı. 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra ünlendi Latif Doğan, Asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Akabinde ise bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.

Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne ?

KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya gelen Latif Doğan, 53 yaşındadır.

LATİF DOĞAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Latif Doğan, 1987 yılında Emine Doğan ile evlendi. Doğan'ın bu evlilikten Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı birde oğlu vardır.

LATİF DOĞAN'IN İNSTAGRAM HESABI NE ?

Latif Doğan'ı Instagram'da latifdogan02 kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Hesaba ulaşmak için tıklayınız.
 

Latif Doğan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram hesabı ne ?

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