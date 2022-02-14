Latilokum ne demek, TDK'ya göre Latilokum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Latilokum ne demek? Latilokum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi latilokum kelimesi. Peki latilokum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre latilokum nedir, latilokum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LATİLOKUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Latilokum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre latilokum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lokum

