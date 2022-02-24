Latin ne demek, TDK'ya göre Latin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Latin ne demek? Latin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Latin kelimesi. Peki Latin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Latin nedir, Latin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LATİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Latin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Latin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İtalya'da Latium bölgesi halkından olan kimse

- Latin halkları



LATİN KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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