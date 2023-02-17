Lauge Sandgrav kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauge Sandgrav Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lauge Sandgrav adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lauge Sandgrav Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lauge Sandgrav 16 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Lauge Wesenberg Sandgrav şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lauge Sandgrav Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Lauge Sandgrav, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Lauge Sandgrav'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Lauge Sandgrav Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lauge Sandgrav isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lauge Sandgrav Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lauge Sandgrav futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK U19

Lauge Sandgrav Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lauge Sandgrav şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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