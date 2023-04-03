Laurains Ngandu Kaniki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurains Ngandu Kaniki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Laurains Ngandu Kaniki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurains Ngandu Kaniki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.