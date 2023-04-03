Laurains Ngandu Kaniki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurains Ngandu Kaniki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurains Ngandu Kaniki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Laurains Ngandu Kaniki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Laurains Ngandu Kaniki 18 Ağustos 1988 tarihinde doğmuştur. Fransa,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Laurains Ngandu Kaniki Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurains Ngandu Kaniki'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Laurains Ngandu Kaniki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Laurains Ngandu Kaniki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B
1 Temmuz 2022 yılında Bilinmiyor
Laurains Ngandu Kaniki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Laurains Ngandu Kaniki şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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