Laureano Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laureano Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laureano Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laureano Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laureano Sanchez 2 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laureano Sanchez Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laureano Sanchez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores Unidos (Zarate) II futbol takımında oynamaktadır. Defensores Unidos (Zarate) II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Laureano Sanchez'nin Defensores Unidos (Zarate) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laureano Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Laureano Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laureano Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laureano Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında CADU II

Laureano Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laureano Sanchez şuan Defensores Unidos (Zarate) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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