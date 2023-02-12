Laureano Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laureano Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laureano Tello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laureano Tello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laureano Tello 23 Ocak 1987 tarihinde Mar del Plata şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Laureano Agustín Tello şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laureano Tello Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laureano Tello, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 17 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Laureano Tello'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Laureano Tello Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Laureano Tello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Laureano Tello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laureano Tello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aldosivi

30 Haziran 2011 yılında Unión (MdP)

22 Temmuz 2012 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2014 yılında Cipolletti

1 Haziran 2014 yılında CA Alvarado

30 Haziran 2014 yılında Cipolletti

26 Şubat 2015 yılında CA Alvarado

31 Aralık 2015 yılında CA San Telmo

30 Haziran 2016 yılında Camioneros

17 Ekim 2020 yılında Villa Dálmine

Laureano Tello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laureano Tello şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.