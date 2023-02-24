Laurenc Xheka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurenc Xheka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurenc Xheka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurenc Xheka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurenc Xheka 7 Ağustos 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurenc Xheka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laurenc Xheka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Laurenc Xheka'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Laurenc Xheka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurenc Xheka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurenc Xheka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurenc Xheka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2016 yılında Akademia U21

13 Eylül 2019 yılında KS Kastrioti

31 Ağustos 2021 yılında KF Teuta

26 Ocak 2022 yılında KF Korabi

1 Ağustos 2022 yılında FK Kukësi

Laurenc Xheka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurenc Xheka şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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