Laurens Vermijl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurens Vermijl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurens Vermijl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurens Vermijl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurens Vermijl 3 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurens Vermijl Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportPlus yapmaktadır. Laurens Vermijl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Laurens Vermijl'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurens Vermijl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurens Vermijl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurens Vermijl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurens Vermijl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U21

1 Temmuz 2017 yılında Lommel SK

31 Ocak 2020 yılında Thes Sport

30 Haziran 2020 yılında Lommel SK

1 Temmuz 2020 yılında Thes Sport

Laurens Vermijl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurens Vermijl şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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