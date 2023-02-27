Laurent Biba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Biba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Laurent Biba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurent Biba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.