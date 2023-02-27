Laurent Biba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Biba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurent Biba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Laurent Biba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Laurent Biba {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Laurent Biba Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına - tarihinde katılmıştır. Laurent Biba'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Laurent Biba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Laurent Biba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Laurent Biba şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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