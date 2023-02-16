Laurent Jans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Jans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurent Jans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurent Jans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurent Jans 5 Ağu 1992 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurent Jans Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Laurent Jans, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 19 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Laurent Jans'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laurent Jans Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/janslaurent/

Laurent Jans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurent Jans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Laurent Jans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurent Jans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FF Norden 02

1 Temmuz 2011 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2015 yılında Waasl.-Beveren

1 Temmuz 2018 yılında FC Metz

11 Temmuz 2019 yılında Paderborn

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

5 Ekim 2020 yılında Standard Liège

1 Temmuz 2021 yılında Sparta R.

19 Ağu 2022 yılında Waldh. Mannheim

Laurent Jans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurent Jans şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laurent Jans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FF Norden 02

Lüksemburg takımında 18 numaralı formasıyla 16 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 88 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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