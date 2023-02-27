Laurent Pomponi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurent Pomponi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurent Pomponi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurent Pomponi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurent Pomponi 18 Haziran 1996 tarihinde Ajaccio şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurent Pomponi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Laurent Pomponi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurent Pomponi'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurent Pomponi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurent Pomponi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurent Pomponi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurent Pomponi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AC Ajaccio B

23 Ocak 2017 yılında US Hostert

28 Ocak 2018 yılında Île-Rousse

14 Temmuz 2018 yılında Bastia-Borgo

1 Temmuz 2019 yılında F91 Dudelange

1 Ocak 2020 yılında Balagne

28 Temmuz 2020 yılında Bayonne

1 Temmuz 2021 yılında AC Ajaccio B

27 Ocak 2022 yılında Pr. Niederkorn

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

30 Haziran 2023 yılında Pr. Niederkorn

Laurent Pomponi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurent Pomponi şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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