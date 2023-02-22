Laurentiu Branescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Branescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Branescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Branescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Branescu 30 Mart 1994 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurențiu Constantin Brănescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Branescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOAL CLUB yapmaktadır. Laurentiu Branescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Branescu'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Branescu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lbranescu1/

http://www.facebook.com/laurentiu.branescu1

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Laurentiu Branescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Branescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Laurentiu Branescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Branescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ramnicu Valcea

24 Ocak 2011 yılında Juventus U19

1 Temmuz 2012 yılında Juventus

1 Temmuz 2013 yılında Juve Stabia

30 Ocak 2014 yılında Juventus

31 Ocak 2014 yılında Virtus Lanciano

19 Ocak 2015 yılında Juventus

20 Ocak 2015 yılında Haladás

30 Haziran 2015 yılında Juventus

1 Temmuz 2015 yılında Omonia Lefkoşa

30 Haziran 2016 yılında Juventus

1 Temmuz 2016 yılında FC Dinamo

30 Haziran 2018 yılında Juventus

10 Ağustos 2018 yılında HNK Gorica

15 Şubat 2019 yılında Zalgiris

29 Haziran 2019 yılında HNK Gorica

30 Haziran 2019 yılında Juventus U23

8 Temmuz 2019 yılında Kilmarnock FC

31 Mayıs 2020 yılında Juventus U23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2021 yılında ACSM Poli Iasi

27 Temmuz 2021 yılında FCV Farul

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2023 yılında Atromitos Athen

Laurentiu Branescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Branescu şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laurentiu Branescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Teleşpan ’97, Râmnicu-Vâlcea, Juventus

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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