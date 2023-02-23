Laurentiu Caba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Caba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Caba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Caba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Caba 19 Aralık 2004 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurențiu Nicolae Caba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Caba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Laurentiu Caba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 22 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Caba'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Caba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Caba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurentiu Caba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Caba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Viitorul Vetis

22 Ağustos 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Laurentiu Caba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Caba şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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