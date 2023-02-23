Laurentiu Corbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Corbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Corbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Corbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Corbu 10 Mayıs 1994 tarihinde Râncaciov şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurențiu Nicolae Corbu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Corbu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laurentiu Corbu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Corbu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Corbu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.phpid100009759042188

Laurentiu Corbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Corbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurentiu Corbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Corbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Dinamo

31 Ocak 2019 yılında St. Mirren

30 Haziran 2019 yılında FC Dinamo

10 Şubat 2020 yılında Chindia

5 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

Laurentiu Corbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Corbu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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