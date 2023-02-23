Laurentiu Hagiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Hagiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Hagiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Hagiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Hagiu 15 Ocak 2003 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurențiu Florin Hagiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Hagiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laurentiu Hagiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Hagiu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Hagiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Hagiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurentiu Hagiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Hagiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2020 yılında FC Voluntari II

15 Ocak 2022 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2022 yılında CSM Slatina

Laurentiu Hagiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Hagiu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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