Laurentiu Lis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Lis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Lis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Lis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Lis 8 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Laurențiu Liș şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Lis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Lis'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Lis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Lis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Laurentiu Lis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Lis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Clinceni U19

1 Ocak 2022 yılında Ac. Clinceni

5 Eylül 2022 yılında Metaloglobus

Laurentiu Lis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Lis şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.