Laurentiu Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Maxim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Maxim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Maxim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Maxim 5 Haziran 2004 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurențiu Cătălin Maxim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Maxim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laurentiu Maxim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Maxim'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Maxim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Maxim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurentiu Maxim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Maxim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

30 Haziran 2023 yılında Viitorul Cluj

Laurentiu Maxim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Maxim şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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