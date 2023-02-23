Laurentiu Popescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Popescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Popescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Popescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Popescu 18 Ocak 1997 tarihinde Filiași şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurenţiu Iulian Popescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Popescu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laurentiu Popescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Popescu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Popescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Popescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurentiu Popescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Popescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CSU Craiova U19

1 Ocak 2016 yılında Univ. Craiova

31 Ocak 2017 yılında Pandurii

30 Haziran 2017 yılında Univ. Craiova

21 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ocak 2022 yılında Univ. Craiova

1 Ocak 2022 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2022 yılında Univ. Craiova

Laurentiu Popescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Popescu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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