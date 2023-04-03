Laurentiu Vlasceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Vlasceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurentiu Vlasceanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurentiu Vlasceanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laurentiu Vlasceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurentiu Vlasceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurentiu Vlasceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurentiu Vlasceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurentiu Vlasceanu 29 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Laurențiu Constantin Vlăsceanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurentiu Vlasceanu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Laurentiu Vlasceanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurentiu Vlasceanu'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurentiu Vlasceanuboyu ve yaşı kaç

Laurentiu Vlasceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurentiu Vlasceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Laurentiu Vlasceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurentiu Vlasceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında FCSB U19

Laurentiu Vlasceanu kimdir

Laurentiu Vlasceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurentiu Vlasceanu şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Laurentiu Vlasceanu nereli

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