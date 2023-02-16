Laurenz Beckemeyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurenz Beckemeyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurenz Beckemeyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurenz Beckemeyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurenz Beckemeyer 16 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurenz Beckemeyer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Players Factory yapmaktadır. Laurenz Beckemeyer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Laurenz Beckemeyer'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurenz Beckemeyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurenz Beckemeyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurenz Beckemeyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurenz Beckemeyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Osnabrück U17

1 Temmuz 2017 yılında Osnabrück U19

1 Temmuz 2019 yılında Osnabrück

Laurenz Beckemeyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurenz Beckemeyer şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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