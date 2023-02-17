Laurenz Orgler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurenz Orgler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurenz Orgler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurenz Orgler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurenz Orgler 13 Ekim 2004 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurenz Orgler Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Laurenz Orgler, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Laurenz Orgler'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Laurenz Orgler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurenz Orgler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurenz Orgler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurenz Orgler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien II

Laurenz Orgler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurenz Orgler şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Laurenz Orgler Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Post SV (2010-)

Avusturya U18 takımında 23 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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