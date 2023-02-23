Lauri Ala Myllymaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Ala Myllymaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lauri Ala Myllymaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lauri Ala Myllymaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lauri Ala Myllymaki 4 Haziran 1997 tarihinde Pirkkala şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Lauri Elias Ala-Myllymäki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lauri Ala Myllymaki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Lauri Ala Myllymaki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lauri Ala Myllymaki'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lauri Ala Myllymaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lauri Ala Myllymaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lauri Ala Myllymaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lauri Ala Myllymaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Ilves

4 Ocak 2021 yılında Venezia

31 Ocak 2022 yılında Triestina

23 Ocak 2023 yılında Venezia

24 Ocak 2023 yılında Ilves

Lauri Ala Myllymaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lauri Ala Myllymaki şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lauri Ala Myllymaki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ilves Tampere

Finlandiya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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