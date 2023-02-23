Lauri Ketola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Ketola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lauri Ketola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lauri Ketola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lauri Ketola 24 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lauri Ketola Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Lauri Ketola'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lauri Ketola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lauri Ketola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lauri Ketola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lauri Ketola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında VPS

Lauri Ketola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lauri Ketola şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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