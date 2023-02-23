Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lauri Sahimaa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.