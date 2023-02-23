Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lauri Sahimaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lauri Sahimaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lauri Sahimaa 9 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lauri Sahimaa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lauri Sahimaa'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Lauri Sahimaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lauri Sahimaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında KuPS II
1 Ocak 2023 yılında KuPS
Lauri Sahimaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lauri Sahimaa şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Lauri Sahimaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Finlandiya U18 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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