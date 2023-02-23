Lauri Vetri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Vetri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lauri Vetri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lauri Vetri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.