Lauri Vetri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Vetri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lauri Vetri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lauri Vetri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lauri Vetri 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Lauri-Eemil Vetri şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lauri Vetri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vaasan Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Vaasan Palloseura takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Lauri Vetri'nin Vaasan Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Lauri Vetri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lauri Vetri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında RoPS II
1 Ocak 2022 yılında RoPS
7 Şubat 2023 yılında VPS
Lauri Vetri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lauri Vetri şuan Vaasan Palloseura takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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