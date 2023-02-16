Laurin Mack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurin Mack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurin Mack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurin Mack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurin Mack 17 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurin Mack Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Laurin Mack, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurin Mack'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Laurin Mack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurin Mack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Laurin Mack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurin Mack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2019 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Laurin Mack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurin Mack şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Emmendingen (-2014), SC Freiburg (2014-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.