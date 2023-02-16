Laurin Von Piechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurin Von Piechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Laurin Von Piechowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Laurin Von Piechowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Laurin Von Piechowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurin Von Piechowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurin Von Piechowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurin Von Piechowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurin Von Piechowski 22 Şubat 1994 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurin Von Piechowski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Laurin Von Piechowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 7 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Laurin Von Piechowski'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurin Von Piechowskiboyu ve yaşı kaç

Laurin Von Piechowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurin Von Piechowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Laurin Von Piechowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurin Von Piechowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Babelsberg 03

1 Temmuz 2017 yılında Chemnitzer FC

30 Ağu 2018 yılında SV Rödinghausen

7 Ağu 2020 yılında SV Elversberg

Laurin Von Piechowski kimdir

Laurin Von Piechowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurin Von Piechowski şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lichterfelder FC Berlin, BFC Preussen, FC Hertha 03 Zehlendorf

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Laurin Von Piechowski nereli

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