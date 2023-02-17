Laurits Bust kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurits Bust Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurits Bust adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurits Bust Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurits Bust 5 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Laurits Bust Sørensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurits Bust Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Laurits Bust, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Laurits Bust'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Laurits Bust Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurits Bust isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurits Bust Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurits Bust futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aalborg BK U19

1 Ocak 2017 yılında Thisted FC U19

1 Temmuz 2017 yılında Thisted FC

1 Ocak 2023 yılında Naestved BK

Laurits Bust Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurits Bust şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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