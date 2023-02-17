Laurs Skjellerup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurs Skjellerup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurs Skjellerup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurs Skjellerup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurs Skjellerup 12 Ağu 2002 tarihinde Mariagerfjord şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurs Skjellerup Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Laurs Skjellerup, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Laurs Skjellerup'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Laurs Skjellerup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurs Skjellerup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurs Skjellerup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurs Skjellerup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Randers FC Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Randers FC U19

12 Temmuz 2022 yılında Hobro IK

Laurs Skjellerup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurs Skjellerup şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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