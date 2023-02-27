Laurynas Klimas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laurynas Klimas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Laurynas Klimas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Laurynas Klimas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Laurynas Klimas 22 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Laurynas Klimas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına - tarihinde katılmıştır. Laurynas Klimas'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Laurynas Klimas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Laurynas Klimas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Laurynas Klimas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Laurynas Klimas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Laurynas Klimas şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

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