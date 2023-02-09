Lautaro Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Acosta 14 Mart 1988 tarihinde Glew şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Germán Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Acosta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M.S.C. Management yapmaktadır. Lautaro Acosta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 11 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Lautaro Acosta'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lautaro Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Lanús

1 Temmuz 2008 yılında Sevilla

26 Temmuz 2011 yılında Racing

30 Haziran 2012 yılında Sevilla

9 Ağu 2012 yılında Boca Juniors

30 Haziran 2013 yılında Sevilla

11 Temmuz 2013 yılında Lanús

Lautaro Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Acosta şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Lautaro Acosta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ağu 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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