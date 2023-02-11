Lautaro Amade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Amade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Amade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Amade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Amade 21 Aralık 1999 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Amade Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Amade, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Amade'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Amade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Amade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Amade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Amade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2020 yılında Defensa II

1 Ocak 2021 yılında Defensa

1 Ocak 2023 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2023 yılında Defensa

Lautaro Amade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Amade şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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