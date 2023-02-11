Lautaro Arregui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Arregui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Arregui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Arregui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Arregui 13 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Arregui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LNBSoccer yapmaktadır. Lautaro Arregui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Güemes futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Güemes takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Arregui'nin Club Atlético Güemes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lautaro Arregui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Arregui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Arregui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Arregui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2019 yılında Racing Club II

1 Temmuz 2019 yılında Santamarin

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

Lautaro Arregui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Arregui şuan Club Atlético Güemes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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