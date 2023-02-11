Lautaro Belleggia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Belleggia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Belleggia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Belleggia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Belleggia 21 Mart 1997 tarihinde Carhué şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro José Belleggia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Belleggia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Belleggia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Lautaro Belleggia'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Belleggia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Belleggia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lautaro Belleggia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Belleggia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpo II

1 Temmuz 2017 yılında Olimpo

6 Mart 2021 yılında Gimnasia (J)

4 Ocak 2023 yılında Brown Adrogué

31 Aralık 2023 yılında Gimnasia (J)

Lautaro Belleggia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Belleggia şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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