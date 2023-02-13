Lautaro Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lautaro Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lautaro Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lautaro Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lautaro Blanco 19 Şubat 1999 tarihinde Rosario (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Emanuel Blanco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lautaro Blanco Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lautaro Blanco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 5 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Lautaro Blanco'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Lautaro Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lautaro Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lautaro Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lautaro Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Ros. Central II

1 Ocak 2021 yılında Rosario Central

5 Ağu 2022 yılında Elche CF

8 Ağu 2022 yılında Rosario Central

31 Aralık 2022 yılında Elche CF

Lautaro Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lautaro Blanco şuan Elche CF takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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